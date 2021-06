Advertising

benedetta_boni : Un nuovo mandato di presidenza per Renato Ancorotti, alla guida dell’Associazione nazionale delle imprese cosmetich… - fisco24_info : Renato Ancorotti confermato presidente Cosmetica Italia: Ripartenza mission mandato associazione di oltre 600 impre… - Federchimica : Oggi l’Assemblea di #CosmeticaItalia ha rinnovato la Presidenza a Renato Ancorotti, che guiderà l’Associazione per… -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Ancorotti

Agenzia ANSA

confermato alla guida dell'Associazione nazionale delle imprese cosmetiche fino al 2024. A stabilirlo è stata l'Assemblea dei Soci di Cosmetica Italia, che si è riunita in forma ...Ecco perché non ho esitato a dare la mia adesione, già in programma da qualche tempo e ora arricchita anche dall'ingresso di altri imprenditori come. Speriamo di riuscire a ...Renato Ancorotti confermato alla guida dell'Associazione nazionale delle imprese cosmetiche fino al 2024. (ANSA) ...Il fondo di private equity L-Gam ha acquisito una quota di Ancorotti Cosmetics, azienda italiana attiva nello sviluppo e produzione ...