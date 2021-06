Regionali: Letta in Calabria 13-14 luglio, Boccia commissario dem Cosenza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta, sarà in Calabria il 13 e 14 luglio prossimi. Insieme al gruppo dirigente regionale del Partito Democratico incontrerà militanti ed elettori per discutere dei temi, per la prossima campagna elettorale regionale, da portare al tavolo del Governo e delle istituzioni. Nel calendario degli appuntamenti, in via di definizione, sono previsti incontri con le parti sociali e il mondo delle associazioni. Nella due giorni in Calabria, Letta sarà al fianco di Maria Antonietta Ventura, candidata alla presidenza della Regione per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico, sarà inil 13 e 14prossimi. Insieme al gruppo dirigente regionale del Partito Democratico incontrerà militanti ed elettori per discutere dei temi, per la prossima campagna elettorale regionale, da portare al tavolo del Governo e delle istituzioni. Nel calendario degli appuntamenti, in via di definizione, sono previsti incontri con le parti sociali e il mondo delle associazioni. Nella due giorni insarà al fianco di Maria Antonietta Ventura, candidata alla presidenza della Regione per ...

Advertising

lametino : Regionali, segretario nazione Pd letta il 13 e 14 luglio in Calabria - - m_t_h_MWarrior : ?? Eh sì, ha ragione la #Cristallo? Come hanno fatto #Letta e #Conte a non pensarci prima?? Alla #Calabria serve una… - Lucia39134555 : RT @DogsHistorian: @PoliticaPerJedi ...Letta è scostante come lo è Salvini coi migranti. Questo serve ai loro scopi elettorali e a nient'al… - DogsHistorian : @PoliticaPerJedi ...Letta è scostante come lo è Salvini coi migranti. Questo serve ai loro scopi elettorali e a nie… - Daniele_Manca : Letta in missione da Sala. «Al governo col Carroccio? Questa è l’ultima volta»- Il segretario: qui una partita fond… -