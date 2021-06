Reggio Emilia | operaio muore schiacciato da sacco di mangime

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Un58enne dilo è morto mentre lavorava all’interno di un’azienda nella zona industriale del comune di Novellara, in provincia di. L’incidente mortale è avvenuto nelle prime ore di questa mattina. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, per cause ancora da accertare, è rimasto investito eda undi mangimi da 12 quintali da un muletto. A trovare l’uomo sotto ilalcuni dipendenti dell’azienda che hanno quindi prestato i primi soccorsi richiedendo l’intervento dei sanitari inviati dal 118 che non potevano far altro che ...

È accaduto in un'azienda situata in via Ampere, nella zona industriale di Novellara (Reggio Emilia): l'uomo, un 58enne di Reggiolo, è rimasto investito e schiacciato da un sacco di mangimi.