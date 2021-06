Reggio Emilia | operaio 58enne muore schiacciato da un sacco di mangime

Leggi su tpi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Incidente sul lavoro a Novellara, in provincia di: undi 58 anni è mortoda undiall’interno dell’azienda in cui lavorava. Il tragico infortunio sul lavoro è avvenuto all’interno di un’azienda ubicata in via Ampere nella zona industriale del Comune di Novellara. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, per cause ancora da accertare, è rimasto investito eda undi mangimi da 12 quintali da un muletto. A trovare l’uomo sotto ilalcuni dipendenti dell’azienda che hanno ...