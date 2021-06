Reggina | addio a Giuseppe Pratico | il nuovo addetto stampa e Ferdinando Ielasi Tornano anche Insardà | Giusva Branca e Alfredo Auspici

Advertising

zazoomblog : Reggina: addio a Giuseppe Pratico? il nuovo addetto stampa e? Ferdinando Ielasi. Tornano anche Insardà Giusva Branc… - ILOVEPACALCIO : #DeRose: «#Toscano è un signor tecnico. Mio addio alla #Reggina? Rimango un tifoso» - Ilovepalermocalcio - psb_original : Calciomercato Reggina - Mastour verso la rescissione. Menez, addio da attutire #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Reggina addio

Stretto web

"La1914 ringrazia sentitamente il dottor Giuseppe Praticò, per il proficuo lavoro svolto in questi anni come responsabile dell'Ufficio Stampa " si legge nella nota ufficiale del club " ...e Brescia lo accolsero in prestito: fu come dire 'vedete di cosa sono capace?'. Nell'Under ... Lo aveva voluto in nerazzurro, fu costretto a dirgli. 'Quando non giochi e hai voglia di ...Cambia il responsabile dell’area comunicazione in casa Reggina: non è più Giuseppe Praticò, al suo posto Ferdinando Ielasi Cambio della guardia in casa Reggina per ciò che concerne l’area comunicazion ...Dei primi due abbiamo già ampiamente parlato: uno arriva a titolo definitivo, l’altro in prestito con obbligo di riscatto. 29 Giugno 2021 17:25. Il punto sul calciomercato amaranto tra entrate e uscit ...