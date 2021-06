Rainbow Six Extraction ci immerge nella sua co-op in un nuovo video gameplay (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gli streamer NarcolepticNugget e King George si sono recentemente uniti al presentatore Ubisoft Chris Watters in Tom Clancy's Rainbow Six Extraction per mostrare il gameplay co-operativo del titolo. Originariamente annunciato come Rainbow Six Quarantine, Extraction è riemerso durante la presentazione di Ubisoft all'E3 2021 con un gameplay reveal e una data di uscita. Il nuovo capitolo di Rainbow Six aggiunge una serie di inquietanti creature aliene. La meccanica tattica e il lavoro di squadra rimangono in prima linea, tuttavia, poiché squadre di tre devono ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gli streamer NarcolepticNugget e King George si sono recentemente uniti al presentatore Ubisoft Chris Watters in Tom Clancy'sSixper mostrare ilco-operativo del titolo. Originariamente annunciato comeSix Quarantine,è riemerso durante la presentazione di Ubisoft all'E3 2021 con unreveal e una data di uscita. Ilcapitolo diSix aggiunge una serie di inquietanti creature aliene. La meccanica tattica e il lavoro di squadra rimangono in prima linea, tuttavia, poiché squadre di tre devono ...

