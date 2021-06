' Rabiot osservato speciale del Manchester United in Francia - Svizzera'

Advertising

Corriere dello Sport

, che era stato chiamato a vestire un nuovo ruolo per il ct Deschamps ( come terzino sinistro in un 3 - 4 - 1 - 2) si trovava sotto l'occhio vigile di un osservatore dello United che avrebbe ...COSI' DA TERZINO ?speciale dell'estate bianconera, per esser confortati nella scelta di ...ha risposto alla grande: quasi un intero tempo in un ruolo non suo ma interpretato con ...Confermabile, nonostante qualche dubbio riferito all'ultima stagione. Adrien Rabiot farà parte della Juventus del prossimo anno, a meno di offerte cl ...Ha risposto bene (e l’esperimento potrebbe ripetersi) quando Deschamps in emergenza l’ha impiegato da laterale sinistro: “Le qualità tecniche le ha sempre avute, alla Juve è migliorato in fase difensi ...