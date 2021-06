Quel cavillo dello Statuto che potrebbe escludere Grillo dal Movimento 5 Stelle

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il torbido dibattito in cui Beppeha trascinato ilcinquesi arricchisce ogni giorno di nuovi capitoli. In queste ore in tanti si sono esposti, e non in molti hanno preso le parti dell’Elevato. I numeri più alti parlano di circa 150 eletti pronti a chiudere le valigie e saltare dall’altro lato dalla barricata. Ilha scelto quali parti prendere, sono rimasti pochissimi i grillini fedeli al fondatore. In queste ore all’orizzonte c’è una nuova ipotesi che vedrebbe materializzarsi il nuovo partito dipiuttosto che di Conte. Lotanto difeso dal ...

Advertising

silviettinabb : @claudiomontar @SimoBenini Sono d'accordo, ma metti che a te in quel preciso momento scappa uno starnuto e starnuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Quel cavillo

Sport Fanpage

Dettaglio dopo dettaglio,per. Oggi Conte è atteso in conferenza stampa, anche se ... Quindi Grillo apunto chiuderebbe la partita con un post o un video ironico sul suo Blog. Ma ...Libero per un, poi resta in carcere - Resta in cella Brian Minthe, per il quale la Corte ... Lo stupro dopo il mix di droghe - Andava e veniva daposto, dove la notte del 19 ottobre ...Il ministro della Salute in Parlamento: "Pubblicati i verbali del Cts e della task force". Ma per ottenerli i deputati hanno dovuto fare ricorso al Tar ...Lionel Messi sarà ufficialmente senza squadra a partire da mezzanotte. L'attaccante non ha ancora rinnovato con il Barcellona: scopri perché ...