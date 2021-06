Quasi 2mila tifosi scozzesi positivi al coronavirus dopo aver partecipato a eventi degli Europei (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le partite e gli eventi collegati agli Europei di calcio rischiano di diventare una fonte di contagi incontrollata per tutta Europa. A confermare le preoccupazioni di diversi esperti sono anche i dati che arrivano dalla Scozia: il dipartimento per la Salute Pubblica comunica infatti che dei 32mila contagi registrati tra l’11 e il 28 giugno, 1.991 sono stati riscontrati in persone che hanno partecipato ad almeno un evento legato agli Europei, che fosse una partita a Hampden Park o Wembley, un evento nella fan zone a Glasgow Green o un incontro informale in un bar o una serata in una casa privata per vedere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le partite e glicollegati aglidi calcio rischiano di diventare una fonte di contagi incontrollata per tutta Europa. A confermare le preoccupazioni di diversi esperti sono anche i dati che arrivano dalla Scozia: il dipartimento per la Salute Pubblica comunica infatti che dei 3contagi registrati tra l’11 e il 28 giugno, 1.991 sono stati riscontrati in persone che hannoad almeno un evento legato agli, che fosse una partita a Hampden Park o Wembley, un evento nella fan zone a Glasgow Green o un incontro informale in un bar o una serata in una casa privata per vedere ...

