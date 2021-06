Putin | ' Ho fatto 2 dosi di Sputnik | solo leggera febbre' Ma in Russia è nuovo record di morti

Advertising

serenaviani : RT @rtl1025: ?? Vladimir #Putin ha annunciato nel corso della sua linea diretta con il Paese di aver fatto il vaccino #SputnikV. 'La vaccina… - ayrvian : @Il_Vitruviano Dovresti domandarti se ha senso perdere tempo dietro ogni info. I vaccini sono in revisione ciclica… - FarodiRoma : Putin parla ai russi. “Dovete vaccinarvi, seguite il mio esempio: ho fatto Sputnik V e ho avuto solo un poco di fe… - AZannaman : RT @MattiaBBagnoli: La Russia è nel pieno della terza ondata, record di morti, casi crescono ovunque, il piano vaccinale è in panne. Putin,… - carmelagiudice : RT @MattiaBBagnoli: La Russia è nel pieno della terza ondata, record di morti, casi crescono ovunque, il piano vaccinale è in panne. Putin,… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin fatto

... in vista dei quarti di finale degli Europei di calcio previsti venerdì prossimo: gli organizzatori per ora hannosapere che si giocherà regolarmente. Il presidente Vladimirha ribadito ...Ho ricevuto la prima dose a febbraio e non ho sentito niente, dopo la seconda, ad aprile, ho avuto solo una leggera febbre , ha spiegato. La Russia ha rilevato 21.042 casi di Covid - 19 nell ..."Ho fatto lo Sputnik V, vaccino unica via per uscire dalla pandemia". Mosca - Il presidente russo Putin parlando al paese ha auspicato che finiscano presto i pregiudizi verso la vaccinazione ...E proprio la 'seconda capitale' russa preoccupa, in vista dei quarti di finale degli Europei di calcio previsti venerdì prossimo: gli organizzatori per ora hanno fatto sapere che si giocherà ...