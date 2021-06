Puglia, tre milioni e mezzo di somministrazioni. Fa caldo: chiusi hub vaccinali nel foggiano Lopalco-Montanaro alle Asl: servono climatizzatori e rimodulazione di orari (Di mercoledì 30 giugno 2021) Fa caldo. Così chiedono alle Asl climatizzatori per gli hub vaccinali e rimodulazione degli orari. Lopalco e Montanaro hanno rivolto questa comunicazione per fronteggiare l’emergenza. Intanto però vari hub vaccinali nel foggiano oggi chiudono causa caldo. Asl Brindisi: “la direzione strategica, per evitare di esporre gli utenti alle ore più calde, ha differito tutti gli appuntamenti al pomeriggio, avendo cura di comunicare i nuovi orari agli interessati. In queste ore è in ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 30 giugno 2021) Fa. Così chiedonoAslper gli hubdeglihanno rivolto questa comunicazione per fronteggiare l’emergenza. Intanto però vari hubneloggi chiudono causa. Asl Brindisi: “la direzione strategica, per evitare di esporre gli utentiore più calde, ha differito tutti gli appuntamenti al pomeriggio, avendo cura di comunicare i nuoviagli interessati. In queste ore è in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tre lavoratori morti in due giorni in Puglia e il sindaco di Nardò Pippi Mellone invita tutti a adottare l'ordinanz… - alex_liccardo : Taranto jazz Festival: tre giorni di musica d’autore sulla Rotanda #concerti #estate #puglia #taranto #concato… - onedmalikhugg : @Angsum3 AHAHAHAHAHAH non dirmelo ti capisco troppo, anch’io pugliese sempre divisa tra l’altro tra due zone della… - danieledv79 : RT @PinoDeGaetano2: @Miti_Vigliero @danieledv79 Qualcuno rema contro #Figliuolo ? Direi di sì. Puglia e Campania vergognoso ricalcolo tre m… - PinoDeGaetano2 : @Miti_Vigliero @danieledv79 Qualcuno rema contro #Figliuolo ? Direi di sì. Puglia e Campania vergognoso ricalcolo tre mesi precedenti. -