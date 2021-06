Probabili formazioni Svizzera-Spagna, quarti di finale Euro 2020 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le Probabili formazioni di Svizzera-Spagna, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. A San Pietroburgo si affrontano due squadre che francamente nessuno dava come vincitrici, specie dopo una fase a gironi con qualche debolezza in più del previsto. Calcio d’inizio previsto alle ore 18:00 di venerdì 2 luglio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Svizzera – Petkovic in avanti si affida a Seferovic con Shaqiri, centrocampo granitico con Mehmedi e Freuler che si muovono all’unisono. Squalificato Xhaka. QUI ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ledi, match valido per ididi. A San Pietroburgo si affrontano due squadre che francamente nessuno dava come vincitrici, specie dopo una fase a gironi con qualche debolezza in più del previsto. Calcio d’inizio previsto alle ore 18:00 di venerdì 2 luglio, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Petkovic in avanti si affida a Seferovic con Shaqiri, centrocampo granitico con Mehmedi e Freuler che si muovono all’unisono. Squalificato Xhaka. QUI ...

