PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI * INCONTRO DRAGHI - CORMANN (SEGRETARIO GENERALE OCSE): " FOCUS SU, TASSAZIONE INTERNAZIONALE E TRASFORMAZIONE ... (Di mercoledì 30 giugno 2021) * Prime Minister DRAGHI met today, at Palazzo Chigi, with the Secretary General of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias CORMANN. The conversation has been focused ... Leggi su agenziagiornalisticaopinione (Di mercoledì 30 giugno 2021) * Prime Ministermet today, at Palazzo Chigi, with the Secretary General of the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias. The conversation has been focused ...

Advertising

ivanscalfarotto : “E Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di i… - fattoquotidiano : Covid, i familiari delle vittime di Bergamo fanno causa per 100 milioni a ministero della Salute, presidenza del Co… - Fiaip : #Unar e #Fiaip insieme contro discriminazione nel settore #immobiliare. Siglato oggi presso la Presidenza del Consi… - MathiasCormann : RT @AgenziaOpinione: PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI * INCONTRO DRAGHI – CORMANN (SEGRETARIO GENERALE OCSE): « FOCUS SU, TASSAZIONE INTERNAZI… - AgenziaOpinione : PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI * INCONTRO DRAGHI – CORMANN (SEGRETARIO GENERALE OCSE): « FOCUS SU, TASSAZIONE INTERN… -