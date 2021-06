Ponticelli | Passeggiata educativa con i Maestri di strada e le associazioni del territorio

(Di mercoledì 30 giugno 2021): giovedì 1 luglio “La” al Lotto G. Laboratori, danze, tamburi e performance artistiche con Idie ledel. Bambini, giovani, genitori, educatori, insegnanti e dirigenti della periferia est di Napoli, tutti insieme per il rito di chiusura del Progetto Comuni-Care, promosso dall’Associazionedionlus in

Advertising

antonellaa262 : Ponticelli: giovedì 1 luglio “La passeggiata educativa” al Lotto G. Laboratori, danze, tamburi e performance artist… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli Passeggiata

2a News

Partiti che non hanno apprezzato lo sfogo del magistrato in un recente incontro ae che, ... lasciando alla Clemente qualche taglio del nastro e qualchenei rioni popolari. Forse ...Da un ombroso bosco di querce e cerri nella forra dell'Arrone, tradi legno e cascatelle ... Non una semplice, ma un viaggio nella storia degli antichi terzieri medievali, secondo ...Si sono concluse alle 2 di stanotte con esito positivo le ricerche dell'escursionista residente nella Valle dell'Astico che non dava notizie dal mattino ...Si sono concluse nella tarda serata di ieri, per fortuna con esito positivo, le ricerche di un vicentino che non dava notizie di sè dal mattino della ...