Poliziotto vince primo giudizio, ma spese insostenibili, Fsp: “serve fondo dedicato” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Ieri, a Padova, l’ultimo caso di un agente uscito vittorioso da un giudizio seguito ad accuse piombategli addosso solo per aver svolto il proprio lavoro. Non avevamo dubbi, perché conosciamo professionalità e dedizione dei colleghi che sono gli unici ‘colpevoli a prescindere’ in questo strano paese, che pretende tutto e non da loro ciò che meriterebbero, compresa la tutela necessaria a fronteggiare insidie, incidenti e grane che sono all’ordine del giorno per chi veste la divisa. Il collega, intanto, lungi dall’essere uscito da un incubo, dovrà lottare ancora, mettendo a dura prova la propria resistenza personale, professionale, familiare ed economica. L’ingiustizia di ... Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Ieri, a Padova, l’ultimo caso di un agente uscito vittorioso da unseguito ad accuse piombategli addosso solo per aver svolto il proprio lavoro. Non avevamo dubbi, perché conosciamo professionalità e dedizione dei colleghi che sono gli unici ‘colpevoli a prescindere’ in questo strano paese, che pretende tutto e non da loro ciò che meriterebbero, compresa la tutela necessaria a fronteggiare insidie, incidenti e grane che sono all’ordine del giorno per chi veste la divisa. Il collega, intanto, lungi dall’essere uscito da un incubo, dovrà lottare ancora, mettendo a dura prova la propria resistenza personale, professionale, familiare ed economica. L’ingiustizia di ...

