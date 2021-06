Politano | parla l' agente | Triste per l' europeo Il mercato ? Non possiamo escludere nulla

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Come raccolto da Tuttoweb, Davide Lippi,di Matteohato del futuro del suo assistito. Queste le sue parole: "In questo momento ilè fermo, anche Matteo ha fatto una grande stagione e ci è rimasto male per non far parte del gruppo della Nazionale. Lo avrebbe meritato e credo che nel prossimo ciclo ci sarà anche lui". "Ha dimostrato di poter stare a certi livelli. Mancano due mesi alla fine dele non, la strada è ancora lunga. Le sorprese ci sono sempre per tutti. ...

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Politano tra Nazionale e Napoli, parla l’agente: “Non escludiamo nessuna possibilità” #Napoli #Gattuso #SerieA… - BullaInterista : @jrbasket2015 @Zelgadis265 Con i soldi di Icardi, Gabi Gol, Politano, i 20 di Pinamonti (dato che si parla di anno… - PierangeloFlor1 : La gazzetta che parla di meritocrazia in una nazionale dove è stato convocato Bernardeschi per lasciare a casa Politano, mi spezzano -

Ultime Notizie dalla rete : Politano parla

Col mancato scambio conha perso un giocatore di grandissimo spessore'. DONNARUMMA - 'Il ... poi è chiaro che sidi due ottimi calciatori. Ormai con cinque sostituzioni in un Europeo si ...SU KEAN - 'Ci è dispiaciuto non portarlo, così come, Mancini e altri. Potrà essere un grande giocatore per la Nazionale del futuro, dipenderà da lui. Ha qualità enormi, può migliorare: gli ...Archiviata la delusione della mancata convocazione è tempo di pensare al futuro per Matteo Politano: come confermato anche dalle parole del suo procuratore ...Conferenza stampa Mancini: le parole del commissario tecnico dell’Italia in vista del match contro l’Austria ad Euro2020 Roberto Mancini parla in conferenza stampa alla vigilia del match tra Italia-Au ...