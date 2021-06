Pogacar domina nella crono al Tour ma Van der Poel resta giallo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) LAVAL ESPACE MAYENNE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadejha vinto la quinta tappa delde France, prova ametro di 27,2 chilometri da Changè a Laval Espace Mayenne, ma non è riuscito a conquistare la maglia gialla: Mathieu Van derha infatti chiuso al 5° posto, distante 31? dal vincitore di giornata, mantenendo la leadershipgenerale con 8? di margine su. Il 22eenne sloveno, vincitore della corsa francese lo scorso anno, ha chiuso la prova odierna in 32? esatti, battendo nettamente i principali rivali per il successo finale del: il ...