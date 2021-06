Playoff Nba | senza Trae Young Atlanta vince comunque contro i Bucks riportando la finale di conference in parità

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Nonostante l'asdiper l'infortunio alla caviglia capitatogli in Gara 3 in uno sfortuito con il piede di un arbitro, la squadra di coach Nate McMillan spazza via i, orfani ...

...coach di una squadra che ha comunque giocato iScudetto e che ha dimostrato di essere uno dei migliori tecnici italiani non dovrebbe sorprendere più di tanto dato che è un'usanza anche in:...Con tale vittoria i sorprenderti Hawks, dopo un inizio titubante nonostante i vari innesti estivi e l'esonero di coach Lloyd Pierce, sono solamente a due vittorie dalle Finals di, come i Bucks ...Si è giocata nella capitale dello stato americano della Georgia la quarta sfida della finale di East Conference tra la squadra di casa e i Milwaukee Bucks con la vittoria degli Hawks per 110-88 ...Neanche in gara-6 ci sarà l’atteso ritorno in campo di Kawhi Leonard, ancora alle prese con la distorsione al ginocchio subita in gara-4 contro gli Utah Jazz. Le speranze di vederlo in campo sono orma ...