Playoff Nba | Atlanta passeggia I Bucks perdono Giannis e Gara 4 | 2-2

Senza Trae Young, Atlanta spazza via i Milwaukee Bucks col parziale di 110-88 e porta la serie sul 2-2 dopo aver perso Gara-3 e la sua stella per un infortunio. Stessa sorte odierna per i Bucks che nel corso del terzo quarto hanno perso per infortunio Giannis Antetokounmpo: la prima diagnosi è di una iperestensione al ginocchio che preoccupa e non poco Milwaukee. Sei giocatori in doppia cifra per Atlanta: Lou Williams chiude come miglior realizzatore con 21 punti, seguito da Bogdanovic (20), Hurter (15), Capela (15), Reddish (12) e Gallinari (10). Non bastano Jrue Holiday (19 punti e 9 ...

