Advertising

violanews : L'accusa del presidente #Platek sull'addio di Vincenzo #Italiano #Fiorentina - qn_lanazione : #Platek sull'addio di #Italiano: 'Nessuno può mancare di rispetto allo #Spezia' -

Ultime Notizie dalla rete : Platek sull

"Cari tifosi, so molto bene che quello che è successo negli ultimi giorni è davvero difficile da accettare " afferma- . Tutti noi abbiamo potuto constatare di persona quanto sia grande il ...Queste sono le parole di Philip RaymondJunior sul caso relativo a Vincenzo Italiano , in ... Il patron del club ligure ha composto una lettera'argomento, per poter esplicare la situazione ...Il presidente: "Per chi avrebbe dovuto esaltarla, la maglia delle Aquile non era però evidentemente una priorità" ...Il presidente dello Spezia, Philip Raymond Platek JR, ha parlato ai tifosi attraverso il sito ufficiale. Non manca un attacco all'ex tecnico, appena passato alla Fiorentina. Ecco le ...