Pitti Uomo 100: il ritorno live dei Saloni a Fortezza da Basso (Di mercoledì 30 giugno 2021) Life&People.it Sarà un'edizione straordinaria quella che parte oggi 30 giugno fino al 2 luglio in Fortezza da Basso a Firenze. Si, perché Pitti Uomo 100 torna a svolgersi in presenza, ma anche perché la 100esima edizione, della Kermesse fiorentina va onorata al meglio nel segno dell'entusiasmo e dell'orgoglio. Anche l'allestimento sarà molto diverso dal solito: un nuovo concetto delle distanze, e delle interazioni, nel segno di Pitti 100. E come sempre, al centro dell'attenzione ci sarà una selezione dei migliori brand internazionali. Brand che scelgono Pitti Uomo ...

