Pitti Uomo 100: il ritorno live dei Saloni a Fortezza da Basso (Di mercoledì 30 giugno 2021) Life&People.it Sarà un’edizione straordinaria quella che parte oggi 30 giugno fino al 2 luglio in Fortezza da Basso a Firenze. Si, perché Pitti Uomo torna a svolgersi in presenza, nonostante un protocollo dettagliato di sicurezza. Ma anche perché la 100esima edizione, della Kermesse fiorentina va onorata nel segno dell’entusiasmo e dell’orgoglio. Anche l’allestimento sarà molto diverso dal solito: un nuovo concetto delle distanze, e delle interazioni, nel segno di Pitti 100. E come sempre, al centro dell’attenzione ci sarà una selezione dei migliori brand internazionali. Brand che scelgono ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 30 giugno 2021) Life&People.it Sarà un’edizione straordinaria quella che parte oggi 30 giugno fino al 2 luglio indaa Firenze. Si, perchétorna a svolgersi in presenza, nonostante un protocollo dettagliato di sicurezza. Ma anche perché la 100esima edizione, della Kermesse fiorentina va onorata nel segno dell’entusiasmo e dell’orgoglio. Anche l’allestimento sarà molto diverso dal solito: un nuovo concetto delle distanze, e delle interazioni, nel segno di100. E come sempre, al centro dell’attenzione ci sarà una selezione dei migliori brand internazionali. Brand che scelgono ...

Advertising

Corriere : Pitti prova a ripartire: così l’uomo in bianco detta la nuova eleganza - chiar4allegro : RT @sangiuls___: Gio ieri alla sfilata per pitti uomo??. #amemici20 #sangiovanni #sangiulia #Amici20 - rsbk042 : RT @UniCredit_IT: #UniCredit4Italy: prosegue la collaborazione di #UniCredit con Pitti Immagine, incentrata su #sostenibilità, #innovazione… - greeeeenster : RT @Corriere: Pitti prova a ripartire: così l’uomo in bianco detta la nuova eleganza - CatelliRossella : Mcs torna italiano, rilancio a Pitti Uomo - Moda - ANSA -