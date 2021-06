(Di mercoledì 30 giugno 2021)la sua partecipazione ina circa il 14,1% del capitale sociale, con Marco Tronchetti Provera & C. che mantiene il controllo di. E' quanto previsto dall'accordo ...

Advertising

fisco24_info : Pirelli: Camfin si rafforza fino al 14,1%: Accordo con cinesi di Longmarch che conferiscono quota del 4% - simposioixprime : Camfin, Niu entra a fianco di Tronchetti e porta la holding al 14,1% di Pirelli - As_Aifi : ?? La Longmarch di #Niu rileva il 30% di #Camfin conferendo il 30% di @Pirelli Leggi qui: - finanzaitaliana : Pirelli accelera in Borsa con riassetto Camfin, per Equita ipotesi M&A - DividendProfit : Pirelli: Camfin aumenterà quota al 14%, mossa antidiluitiva preliminare ad un M&A deal (analisti) -

Ultime Notizie dalla rete : Pirelli Camfin

rafforza la sua partecipazione infino a circa il 14,1% del capitale sociale, con Marco Tronchetti Provera & C. che mantiene il controllo di. E' quanto previsto dall'accordo ......68% di, a seguito del perfezionamento dell'ingresso di Longmarch nel capitale sociale, vedra' rafforzata la sua partecipazione infino a circa il 14,1% del capitale sociale. ...Camfin rafforza la sua partecipazione in Pirelli fino a circa il 14,1% del capitale sociale, con Marco Tronchetti Provera & C. che mantiene il controllo di Camfin. (ANSA) ...Milano, 30 giu. (LaPresse) - Camfin e Longmarch - veicolo di proprietà della famiglia cinese Niu storico partner industriale di Pirelli e più recentemente ...