Pietro Taricone | un ricordo mai sbiadito dell’ex gieffino | quella prima volta in diretta tv

Advertising

infoitcultura : 'Manchi a tutti': l'omaggio a Pietro Taricone dagli ex gieffini - infoitcultura : Pietro Taricone, 11 anni dalla sua morte: tragedia incancellabile - infoitcultura : Pietro Taricone ci lasciava 11 anni fa, Kasia Smutniak lo ricorda invitando a fare una donazione - infoitcultura : Pietro Taricone, il ricordo del “guerriero”: arriva un messaggio commovente - paolorm2012 : RT @ilgiornale: Il Guerriero, come era stato soprannominato nella casa del Grande Fratello, morì dopo un lancio in paracadute andato male.… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Taricone

Il 29 giugno del 2010moriva in seguito a un brutto incidente. L'attore ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello si lanciò con il paracadute come aveva già fatto altre volte, ma un errore ...A Terni, esattamente undici anni fa " correva il 29 giugno 2010 - , perdeva la vita, morendo in seguito a un drammatico incidente paracadutistico. Una esistenza spezzata a soli 35 anni. L'attore, che raggiunse la notorietà partecipando alla prima storica edizione del ...Sono passati 11 anni dalla morte di Pietro Taricone. Sono passati undici anni dal decesso di Pietro Taricone. Kasia ha dato vita nel 2011, insieme ad alcuni amici di Pietro, all’associazione no profit ...Eppure, per Pietro Taricone non ci fu più nulla da fare quel maledetto 29 giugno del 2010. 11 anni sono passati da quel maledetto 29 giugno in cui Pietro Taricone moriva. È Kasia Smutniak, la sua comp ...