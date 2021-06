Peugeot 308 apre le porte a nuova era per il brand

(Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA -308lea unaera per ildel Leone. Debutta con laimmagine di marca non solo nella calandra ma anche nell'estetica, nella dotazione tecnologica e ...

ROMA - Nuovaapre le porte a una nuova era per il brand del Leone. Debutta con la nuova immagine di marca non solo nella calandra ma anche nell'estetica, nella dotazione tecnologica e nella gamma di ...Questo mese la sezione dei primi contatti propone tre novità di notevole appeal per il grande pubblico: parliamo delle nuove generazioni dellae della Nissan Qashqai , affiancate dalla ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Ma perché l’onore di portare al debutto il nuovo logo Peugeot è andato proprio alla nuova 308? Perché il brand del Leone rampante ha scelto proprio questo modello? I motivi sono tanti: si va dal desig ...