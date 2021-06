Personale ATA, nomine in ruolo verso metà luglio. Istruzioni procedura su Istanze online [GUIDA] (Di mercoledì 30 giugno 2021) Immissioni in ruolo Personale ATA per l'anno scolastico 2021/22: in attesa della definizione del contingente e delle Istruzioni operative, alcune raccomandazioni agli aspiranti inseriti in prima fascia (graduatorie permanenti ATA 24 mesi), da cui verranno conferiti gli incarichi a tempo indeterminato. L'articolo Personale ATA, nomine in ruolo verso metà luglio. Istruzioni procedura su Istanze online GUIDA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 giugno 2021) Immissioni inATA per l'anno scolastico 2021/22: in attesa della definizione del contingente e delleoperative, alcune raccomandazioni agli aspiranti inseriti in prima fascia (graduatorie permanenti ATA 24 mesi), da cui verranno conferiti gli incarichi a tempo indeterminato. L'articoloATA,insu

