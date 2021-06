Perché Biden scommette sul nuovo governo israeliano. Parla Oded Eran (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mentre il presidente israeliano Reuven Rivlin lasciava New York e raggiungeva Washington per incontrare Joe Biden alla Casa Bianca, Barak Ravid, giornalista di Walla News e Axios, rivelava che Washington e Gerusalemme stanno lavorando per organizzare una visita negli Stati Uniti del neopremier israeliano Naftali Bennett già nel mese di luglio. In fretta, molto in fretta, se si pensa che il “governo del cambiamento” si è insediato due settimane fa. E che l’ex primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha avuto a che fare con l’amministrazione Biden per quasi cinque mesi (difficili, a differenza dei quatto anni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mentre il presidenteReuven Rivlin lasciava New York e raggiungeva Washington per incontrare Joealla Casa Bianca, Barak Ravid, giornalista di Walla News e Axios, rivelava che Washington e Gerusalemme stanno lavorando per organizzare una visita negli Stati Uniti del neopremierNaftali Bennett già nel mese di luglio. In fretta, molto in fretta, se si pensa che il “del cambiamento” si è insediato due settimane fa. E che l’ex primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha avuto a che fare con l’amministrazioneper quasi cinque mesi (difficili, a differenza dei quatto anni ...

