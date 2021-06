Pentathlon moderno | Olimpiadi Tokyo 2021 | i qualificati dell’Italia Grande flop del settore maschile

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Oggi, mercoledì 30 giugno, la UIPM, ovvero l’Unione Internazionale del, ha rilasciato l’elenco completo dei 72alledi: nessuna sorpresa in casa Italia, con Elena Micheli ed Alice Sotero già certe del pass per i Giochi. Elena Micheli, infatti, aveva staccato il pass diretto per i Giochi con l’argento ai Mondiali 2019 e di recente ha dato ottimi segnali verso lecon il quinto posto nella rassegna iridata, ultimoevento (Europei a parte, che però vedranno molte defezioni) prima dei Giochi. Alice Sotero, invece ...

Suggestive e colorate raffigurazioni collegate al nuovo esemplare, con spunti tratti dalle discipline olimpiche del pentathlon moderno. Informazioni Le illustrazioni sono state firmate da Riccardo ... l'esperienza dell'avversaria che parteciperà per la quarta volta alle Olimpiadi di Tokio, ha prevalso e con un dignitosissimo 15/13 per l'avversaria, Silvia Massarenti ha terminato la propria ... La seconda giornata dei Campionati Europei Junior 2021 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Berna (Svizzera) ha visto come protagoniste le prove di staffetta. Tra gli uomini, per i nostri ...