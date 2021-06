Pedullà: il Napoli ha accettato l’offerta di 5 milioni del Galatasaray per Mario Rui (Di mercoledì 30 giugno 2021) Potrebbe essere in Turchia il futuro di Mario Rui. Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, il Galatasaray è in pressing da giorni sul terzino sinistro del Napoli e i due club sembrano aver raggiunto un accordo di massima sul prezzo. Domani si discuterà dell’ingaggio. “Tra le due società è stato raggiunto un accordo di massima per 5 milioni più bonus. Domani ci sarà l’incontro per trovare la quadratura sull’ingaggio, passaggio decisivo per formalizzare il trasferimento. Mario Rui ha aperto alla soluzione turca, ora serve la totale quadratura”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Potrebbe essere in Turchia il futuro diRui. Secondo quanto scrive Alfredo, ilè in pressing da giorni sul terzino sinistro dele i due club sembrano aver raggiunto un accordo di massima sul prezzo. Domani si discuterà dell’ingaggio. “Tra le due società è stato raggiunto un accordo di massima per 5più bonus. Domani ci sarà l’incontro per trovare la quadratura sull’ingaggio, passaggio decisivo per formalizzare il trasferimento.Rui ha aperto alla soluzione turca, ora serve la totale quadratura”. L'articolo ilsta.

