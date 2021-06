Pazienti con rara malattia al fegato curate con terapia genica a Bergamo: prima volta al mondo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 3 le Pazienti affette da sindrome di Crigler Najjar, malattia genetica rara del fegato, ad essere state curate con successo all’Ospedale di Bergamo con la terapia genica, nell’ambito del progetto internazionale di ricerca denominato “CureCN”, promosso da Genethon (Organizzazione non-profit fondata dal AFM Telethon francese) e finanziato dalla Comunità Europea all’interno del programma “Horizon 2020”. La malattia di Crigler Najjar condiziona la vita fin dalla nascita, perché il fegato di chi è affetto da questa ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono 3 leaffette da sindrome di Crigler Najjar,geneticadel, ad essere statecon successo all’Ospedale dicon la, nell’ambito del progetto internazionale di ricerca denominato “CureCN”, promosso da Genethon (Organizzazione non-profit fondata dal AFM Telethon francese) e finanziato dalla Comunità Europea all’interno del programma “Horizon 2020”. Ladi Crigler Najjar condiziona la vita fin dalla nascita, perché ildi chi è affetto da questa ...

