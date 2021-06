Paura nella notte al Nuovo Salario: a fuoco supermercato (FOTO) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Paura questa notte, attorno alle 4:00, a Val Melaina, dove un incendio ha devastato la zona frigoriferi del supermercato “Vivo” di via Monte Cervialto, al civico 7. Sul posto sono prontamente accorse le squadre dei vigili del fuoco Nomentano, l’autoscala, una botte e il carro autoprotettori per cercare di domare le fiamme che stavano distruggendo l’attività commerciale. Fortunatamente, data l’ora, nessuna persona è rimasta coinvolta. Ingenti però i danni: l’incendio è infatti arrivato a colpire fino alle vetrine esterne del supermercato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021)questa, attorno alle 4:00, a Val Melaina, dove un incendio ha devastato la zona frigoriferi del“Vivo” di via Monte Cervialto, al civico 7. Sul posto sono prontamente accorse le squadre dei vigili delNomentano, l’autoscala, una botte e il carro autoprotettori per cercare di domare le fiamme che stavano distruggendo l’attività commerciale. Fortunatamente, data l’ora, nessuna persona è rimasta coinvolta. Ingenti però i danni: l’incendio è infatti arrivato a colpire fino alle vetrine esterne del. su Il Corriere della Città.

