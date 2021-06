Pattinaggio artistico a rotelle: Esposito-Rossi trionfano nelle coppie agli Italian Roller Games, secondi Ferrentino-Calzolari (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un trionfo. Non c’è davvero un altro termine per descrivere la schiacciante vittoria di Alice Esposito-Federico Rossi nella specialità delle coppie ai Campionati Italiani 2021 di Pattinaggio artistico a rotelle, evento in fase di svolgimento alla PlayHall di Riccione (Rimini), una delle tante sedi degli Italian Roller Games. Gli atleti romagnoli allenati da Cristina Pelli e Patrick Venerucci, abbondantemente in testa dopo il segmento breve hanno ben impressionato anche in quello di più lungo sciorinando una prestazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un trionfo. Non c’è davvero un altro termine per descrivere la schiacciante vittoria di Alice-Federiconella specialità delleai Campionatii 2021 di, evento in fase di svolgimento alla PlayHall di Riccione (Rimini), una delle tante sedi degli. Gli atleti romagnoli allenati da Cristina Pelli e Patrick Venerucci, abbondantemente in testa dopo il segmento breve hanno ben impressionato anche in quello di più lungo sciorinando una prestazione ...

