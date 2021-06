(Di mercoledì 30 giugno 2021) "- Psg? Siamo in una fase conclusiva, in dirittura d'arrivo. Ci sono delle formalità da concretizzare ma questa è la normalità per operazioni con l'estero. Penso che nel giro di un giorno si ...

Advertising

Gazzetta_it : Parla Marotta: 'Hakimi-Psg entro 24 ore. Non vorrei vendere altri giocatori' - DiMarzio : L'ad dell'#Inter #Marotta fa il punto sui piani futuro del club. E parla anche del rinnovo di #Lautaro - Bubu_Inter : RT @DiMarzio: L'ad dell'#Inter #Marotta fa il punto sui piani futuro del club. E parla anche del rinnovo di #Lautaro - cicciopuz : RT @DiMarzio: L'ad dell'#Inter #Marotta fa il punto sui piani futuro del club. E parla anche del rinnovo di #Lautaro - modazza85 : RT @90ordnasselA: Marotta è stato chiaro: “chi vuole andare, va” Portare i soldi e salutare. Non parla di altri sacrifici oltre Hakimi ma:… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla Marotta

... solo nel cui questi manifestassero l'intenzione di andar via se ne parlerà - ha aggiunto- . La conclusione dell'operazione Hakimi ci consentirà quantomeno di respirare un pochino. Vorremmo ...Le parole dell'Ad dell'Inter Beppedopo l'incontro con Alejandro Camano, agente di Hakimi e Lautaro Martinez'C'è ancora da lavorare'. Cosìai cronisti presenti fuori la sede dell'Inter, tra cui l'inviato di Calciomercato.it, dopo l'incontro con Alejandro Camano, agente di Hakimi e Lautaro Martinez. Ovviamente la risposta dell'AD ...L'amministratore delegato dell' Inter Beppe Marotta a Sky ha parlato del mercato nerazzurro: "Per Hakimi siamo in dirittura d'arrivo, ci sono alcune formalità da sbrigare. Nel giro di un giorno si pot ...Arrivano ulteriori conferme dalla Spagna: Sergi Roberto, esterno del Barcellona, è entrato nel mirino dell'Inter per sostituire Hakimi ...