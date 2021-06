Pallanuoto, World League 2021: tempo di semifinale per il Settebello, sfida agli Stati Uniti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Altro momento importante per la Nazionale italiana di Pallanuoto maschile in quel di Tbilisi. In terra georgiana il Settebello, fino ad ora perfetto con quattro vittorie in altrettante partite, si gioca l’accesso all’ultimo atto: oggi in programmale le semifinali della Super Final di World League, gli azzurri affronteranno gli Stati Uniti. Ieri l’ennesimo successo convincente per i campioni del mondo in carica che hanno sconfitto il Giappone nei quarti di finale. Per gli USA invece una vittoria di misura: 12-11 alla Francia, che Figlioli e compagni avevano battuto nettamente nel girone ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Altro momento importante per la Nazionale italiana dimaschile in quel di Tbilisi. In terra georgiana il, fino ad ora perfetto con quattro vittorie in altrettante partite, si gioca l’accesso all’ultimo atto: oggi in programmale le semifinali della Super Final di, gli azzurri affronteranno gli. Ieri l’ennesimo successo convincente per i campioni del mondo in carica che hanno sconfitto il Giappone nei quarti di finale. Per gli USA invece una vittoria di misura: 12-11 alla Francia, che Figlioli e compagni avevano battuto nettamente nel girone ...

