Pallanuoto World League 2021, Italia-Usa oggi in tv: orario e streaming (Di mercoledì 30 giugno 2021) Grande attesa per rivedere in acqua il Settebello. Dopo aver superato il Giappone e ottenuto la qualificazione per la semifinale della World League, in svolgimento a Tiblisi (Georgia), l’Italia affronterà mercoledì, alle 18.00 gli Usa che hanno battuto 12-11 la Francia nel quarto di finale che ha aperto la giornata di ieri. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai Sport +Hd e in streaming sulla piattaforma Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021) Grande attesa per rivedere in acqua il Settebello. Dopo aver superato il Giappone e ottenuto la qualificazione per la semifinale della, in svolgimento a Tiblisi (Georgia), l’affronterà mercoledì, alle 18.00 gli Usa che hanno battuto 12-11 la Francia nel quarto di finale che ha aperto la giornata di ieri. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai Sport +Hd e insulla piattaforma Sky Go. SportFace.

Advertising

flamminiog : RT @OA_Sport: #Pallanuoto, World League 2021: tempo di semifinale per il Settebello, sfida agli Stati Uniti - OA_Sport : #Pallanuoto, World League 2021: tempo di semifinale per il Settebello, sfida agli Stati Uniti - RassegnaZampa : #Pallanuoto World League, il Settebello stende il Giappone e vola in semifinale - SwimmerShopit : World League, il Settebello doppia la Francia e aspetta il Giappone - zazoomblog : LIVE Italia-Usa World League pallanuoto in DIRETTA: semifinale in tempo reale - #Italia-Usa #World #League… -