Pallanuoto, World League 2021: gli Stati Uniti eliminano l’Italia in semifinale (Di mercoledì 30 giugno 2021) l’Italia è uscita di scena in semifinale per quanto concerne la World League 2021, sconfitta per 10-8 dagli Stati Uniti. Gli americani frenano il percorso del Settebello in Georgia, infrangendo il sogno azzurro di conquistare per la prima volta il prestigioso trofeo, l’unico che banca in bacheca per il movimento nostrano di Pallanuoto. La tradizione italiana e la personalità degli interpreti azzurri non hanno avuto la meglio sull’esuberanza tecnica degli americani. Protagonista Vavic per gli statunitensi, in positivo, marcatore decisivo per il 10-8 che ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 30 giugno 2021)è uscita di scena inper quanto concerne la, sconfitta per 10-8 dagli. Gli americani frenano il percorso del Settebello in Georgia, infrangendo il sogno azzurro di conquistare per la prima volta il prestigioso trofeo, l’unico che banca in bacheca per il movimento nostrano di. La tradizione italiana e la personalità degli interpreti azzurri non hanno avuto la meglio sull’esuberanza tecnica degli americani. Protagonista Vavic per gli statunitensi, in positivo, marcatore decisivo per il 10-8 che ha ...

