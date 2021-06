Pallanuoto | Alessandro Campagna | “Abbiamo dato tutto | ma la nostra condizione attualmente è questa”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Oggi, mercoledì 30 giugno, è proseguita a Tbilisi (Georgia) la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final della World League 2021 dimaschile, che terminerà domani, giovedì 1° luglio: l‘Italia, dopo aver vinto il Girone A a punteggio pieno, ed aver annichilito nei quarti di finale il Giappone, oggi, purtroppo, ha perso per 8-10 contro gli USA. Il Settebello, quindi, giocherà la finale per il terzo posto domani alle ore 16.15 italiane, quando affronterà la Grecia. Alla fine del match odierno il CT dell’Italia,, ha parlato al sito federale, commentando la partita con gli USA e guardando alla ...

Adesso pensiamo alla semifinale contro gli Stati Uniti che sarà un'altra partita molto tosta" ha detto il commissario tecnicoCampagna.... batte il Giappone 15 - 12 e accede alle semifinali delle Superfinal di World League di, ... ha detto il commissario tecnico azzurro,Campagna. "Il risultato è stato sempre sotto ...Oggi, mercoledì 30 giugno, è proseguita a Tbilisi (Georgia) la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final della World League 2021 di pallanuoto maschile, che terminerà domani, giovedì 1° l ...Alle 19 ad Ancona gara-2 dei play out contro per rimanere in serie B. Si parte dalla vittoria dell’andata. Sellaroli: "Sarà un match pieno di insidie" ...