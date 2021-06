Palio di Siena, annullata l'edizione del 16 agosto per emergenza Covid (Di mercoledì 30 giugno 2021) Annullato il Palio di Siena del 16 agosto "in quanto non compatibile con l'emergenza pandemica e con le misure di restrizione in vigore". Lo ha sancito una delibera approvata oggi all'unanimità dal consiglio comunale di Siena. Il 31 maggio era stato già deciso di annullare il Palio del 2 luglio (Covid, AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN ITALIA). Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 30 giugno 2021) Annullato ildidel 16"in quanto non compatibile con l'pandemica e con le misure di restrizione in vigore". Lo ha sancito una delibera approvata oggi all'unanimità dal consiglio comunale di. Il 31 maggio era stato già deciso di annullare ildel 2 luglio (, AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN ITALIA).

Advertising

SkyTG24 : Palio di Siena, annullata l'edizione del 16 agosto per emergenza Covid - Adnkronos : #Siena, annullato il #Palio del 16 agosto. La Carriera salta come quella del 22 luglio. - Sampfan : RT @SkyTG24: Palio di Siena, annullata l'edizione del 16 agosto per emergenza Covid - luciszek_ : @aidalaverdadera Fa tanto palio di Siena ?? - marcoranieri72 : RT @SkyTG24: Palio di Siena, annullata l'edizione del 16 agosto per emergenza Covid -