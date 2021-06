Advertising

AnsaToscana : Palio di Siena, annullata anche carriera del 16 agosto. Decisione unanime in consiglio comunale #ANSA - gazzettaparma : Annullato anche il Palio di Siena del 16 agosto - giornaleradiofm : Approfondimenti: Palio di Siena, annullata anche carriera del 16 agosto: (ANSA) - SIENA, 30 GIU - Annullato il Pali… - iconanews : Palio di Siena, annullata anche carriera del 16 agosto - 80Ciaccarini : RT @TrastevereRM: …oggi se ne millanta una versione a cinecittà studios a pagamento peraltro (come fare il palio di Siena a...Fregene) -

Ultime Notizie dalla rete : Palio Siena

(ANSA) - SIENA, 30 GIU - Annullato il Palio di Siena del 16 agosto "in quanto non compatibile con l'emergenza pandemica e con le misure di restrizione in vigore". Lo ha sancito una delibera approvata oggi all'unanimità dal consiglio comunale. Dopo l'illustrazione della proposta di delibera da parte del sindaco Luigi de Mossi sull'annullamento per motivi sanitari e di ordine pubblico del Palio di Siena del 16 agosto, il Consiglio comunale ha approvato la delibera.