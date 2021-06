Padre Pio? Nelle mani di Mara Venier

(Di mercoledì 30 giugno 2021)condurrà Una Voce persu Rai1 ItaliaOggi, pagina 18, Giorgio Ponziano.(che ha concluso un’edizione vincente di Domenica ln, Rai1) è devota a: «Penso alla sua grandezza. Condurrò Una voce per(il 4 luglio su Rai1) perché essere lì, nella piazzetta, mi fa sentire parte di un progetto più grande in cui non c’è posto per la meschinità. Erano anni che me lo proponevano, ma per un motivo o un altro non riuscivo mai a esserci. Stavolta finalmente ci sarò. Mai come quest’anno ...

Advertising

sursumcorda29 : @Valenti63339244 Padre Pio la aiuterà, vedrai?????? - sergioscognas : - Marisa39117560 : Pensamiento n°181 Padre Pio - giovannalovison : Dopo il mood “sono minimalista e vivo vestita di lino beige in una casa decorata come la stanzetta di Padre Pio”, o… - quietnesslover : sì comodo studiare dalle sbobine ma a volte ci vuole la pazienza di padre pio -

Ultime Notizie dalla rete : Padre Pio

Avvenire

L' Orchestra 'Suoni del Sud' torna ad esibirsi in prima serata su Rai1 con 'Una Voce per', uno degli eventi televisivi più attesi dell'estate 2021. Il tradizionale concerto a scopo benefico andrà in onda domenica 4 luglio , a partire dalle 21.30, e sarà condotto Mara Venier. ...L'Orchestra "Suoni del Sud" torna ad esibirsi in prima serata su Rai 1 con "Una Voce per", uno degli eventi televisivi più attesi dell'estate 2021. Il tradizionale concerto a scopo benefico andrà in onda domenica 4 luglio, a partire dalle 21.30, e sarà condotto Mara Venier. ...La nostra rassegna stampa: la conduttrice di “Domenica in” presenterà la serata di Rai1 dedicata al santo, in onda il 4 luglio.FOGGIA - L’Orchestra “Suoni del Sud” torna ad esibirsi in prima serata su Rai 1 con “Una Voce per Padre Pio”, uno degli eventi televisivi più attesi dell’estate 2021.Il tradizionale concerto a scopo b ...