“Ossessionato da Lucifer” | chi è il ragazzo che ha massacrato Chiara Gualzetti

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Nella giornata di lunedì 28 giugno la 16enneè stata trovata senza vita, la ragazza era scomparsa il giorno prima. Chi l’ha uccisa è stato un coetaneo che aveva conosciuto quando era entrato come apprendista elettricista nell’azienda del padre. Il giovane, di cui si sigla solo la lettera iniziale del nome A., sui social mostrava un fisico scolpito e la collana al collo. Leggi anche -> Ucciso dal demonio: la storia dell’esorcista morto dopo aver parlato con una ragazza posseduta Era un appassionato del telefilm “”, dove il diavolo appare sulla Terra per condurre un’esistenza del tutto ...

Gli investigatori stanno scoprendo anche altri particolari sulla vita del 16enne, che pare fossedalla serie tv Netflix,. Il ragazzo, nel corso degli interrogatori, ha affermato ...Chiara Gualzetti: l'amicodaFermato e indagato con l'accusa di omicidio premeditato, il giovane ha spiegato i motivi che l'hanno spinto ad ammazzare la ragazza. ' Me l'ha ...Chiara Gualzetti è stata trovata senza vita in un bosco ai piedi dell’Abbazia di Monteveglio, l'amico fermato: 'Sentivo il demone dentro di me' ...La 15enne di Valsamoggia, nel bolognese, è stata uccisa brutalmente dal suo aguzzino, un ragazzo di 16 anni che ora si trova nel carcere minorile. Il giovane diceva di parlare con un demone ed era oss ...