Orlando | blocco licenziamenti fino al 31 10 per il tessile

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Per il comparto "più colpito dalla crisi, ile calzaturiero" è in arrivo "una ulteriore prorogaal 31 ottobre del divieto di licenziare e l'erogazione di ulteriori settimane di cassa ...

Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea, al question time, a proposito del decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri. ....Daniele Franco e con quello del Lavoro Andrea, necessari per approfondire le richieste di cui i sindacati. Che inizialmente puntavano ad allargare le maglie della proroga del. La ...Nel corso del question time alla Camera, "rispondendo a una nostra interrogazione, il ministro Orlando ha riconosciuto come il blocco ...(ANSA) – ROMA, 30 GIU – Per il comparto "più colpito dalla crisi, il tessile e calzaturiero" è in arrivo "una ulteriore proroga fino al 31 ottobre del divieto di licenziare e l’erogazione di ulteriori ...