Ordine d’arrivo Tour de France 2021, risultati quinta tappa: Tadej Pogacar domina la cronometro. Beffato Stefan Kung (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si è appena conclusa la quinta tappa del Tour de France 2021, l’attesa cronometro individuale di 27,2 chilometri da Changé a Laval Espace Mayenne. Tadej Pogacar è il vero dominatore della prova contro il tempo, per lui un successo netto. Alle sue spalle Stefan Kung battuto di 18”. Lo sloveno ha guadagnato diversi secondi su tutti gli avversari in lotta per la classifica generale. Ordine d’arrivo Tour DE France 2021: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si è appena conclusa ladelde, l’attesaindividuale di 27,2 chilometri da Changé a Laval Espace Mayenne.è il verotore della prova contro il tempo, per lui un successo netto. Alle sue spallebattuto di 18”. Lo sloveno ha guadagnato diversi secondi su tutti gli avversari in lotta per la classifica generale.DE: ...

