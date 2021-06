Ora è ufficiale: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina (Di mercoledì 30 giugno 2021) Arriva finalmente l’ufficialità di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Come avevamo già accennato, mancava giusto l’accordo su alcuni dettagli per arrivare all’annuncio da parte della società Viola. Questo il comunicato: “La Fiorentina comunica che Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della prima squadra viola. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023 con opzione per un ulteriore anno di contratto. La presentazione alla stampa e ai media ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 giugno 2021) Arriva finalmente l’ufficialità disulla panchina. Come avevamo già accennato, mancava giusto l’accordo su alcuni dettagli per arrivare all’annuncio da partesocietà Viola. Questo il comunicato: “Lacomunica cheè ilprima squadra viola. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023 con opzione per un ulteriore anno di contratto. La presentazione alla stampa e ai media ...

Advertising

MarvelNewsIT : Date un'occhiata al poster ufficiale di #BlackWidow, tra una settimana al cinema e dal 9 luglio in streaming per gl… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, UFFICIALE L'ARRIVO DI VINCENZO ITALIANO AD ANNUNCIARLO IL CLUB VIOLA SUI CANALI SOCIA… - CottarelliCPI : Avvertenza: è stato creato un profilo Interspac S.R.L. che si definisce 'profilo ufficiale di Interspac'. È un fals… - PieroLadisa : Ora è ufficiale: Maurizio #Arrivabene avrà deleghe relative all’Area Football #Juve. Buon lavoro Maurizio, juventin… - pasquale_caos : RT @TutelaMagliaNA: Vorrei vedere ora le facce di quelli che facevano le battute quando scrivevo che si era in enorme ritardo e che per il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale PS Plus: annunciati i giochi gratis di luglio 2021, c'è anche Call of Duty! Il primo dei tre titoli era stato ventilato addirittura quasi tre settimane prima dell'annuncio ufficiale, quando ci trovavamo ancora nel bel mezzo del periodo E3 2021 . Ora però, finalmente Sony ha ...

Fiorentina, ora è ufficiale: Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina. La società viola ha infatti emesso il comunicato ufficiale con cui annuncia l'ingaggio del tecnico ex Spezia, 'liberato' dalla società ligure dopo il pagamento della rescissione, nonostante il prolungamento di contratto arrivato solamente qualche ...

Ora è ufficiale: la FIGC "boccia" Lotito, iscrizione Salernitana congelata Il Napoli Online Nota del Presidente Philip Raymond Platek Jr "Cari tifosi, so molto bene che quello che è successo negli ultimi giorni è davvero difficile da accettare. Tutti noi abbiamo potuto constatare di persona quanto sia grande il vostro amore per la magl ...

Messaggi by Google cancella i messaggi OTP dopo 24 ore [Ufficiale] Alcuni smartphone Android utilizzano un’app proprietaria per quanto riguarda la gestione degli sms e degli mms (qualora qualcuno ancora utilizzi questa funzionalità) ma molti utilizzano l’app Messaggi ...

Il primo dei tre titoli era stato ventilato addirittura quasi tre settimane prima dell'annuncio, quando ci trovavamo ancora nel bel mezzo del periodo E3 2021 .però, finalmente Sony ha ...Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore della Fiorentina. La società viola ha infatti emesso il comunicatocon cui annuncia l'ingaggio del tecnico ex Spezia, 'liberato' dalla società ligure dopo il pagamento della rescissione, nonostante il prolungamento di contratto arrivato solamente qualche ..."Cari tifosi, so molto bene che quello che è successo negli ultimi giorni è davvero difficile da accettare. Tutti noi abbiamo potuto constatare di persona quanto sia grande il vostro amore per la magl ...Alcuni smartphone Android utilizzano un’app proprietaria per quanto riguarda la gestione degli sms e degli mms (qualora qualcuno ancora utilizzi questa funzionalità) ma molti utilizzano l’app Messaggi ...