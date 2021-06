Opere false di De Dominicis? Prosciolto Sgarbi: il fatto non costituisce reato. Il critico: «Invenzioni» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il fatto non costituisce reato. Il gup di Roma ha decis0 il non luogo a procedere per Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte era stato accusato dalla Procura di Roma di aver autenticato false Opere d’autore, attribuite all’artista anconetano Gino De Dominicis, scomparso nel 1998. Opere false di De Dominicis, Sgarbi assolto Il proscioglimento di Sgarbi è stato deciso dal gup di Roma Angela Gerardi che ha fatto cadere le accuse. Con la formula “perché il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ilnon. Il gup di Roma ha decis0 il non luogo a procedere per Vittorio. Ild’arte era stato accusato dalla Procura di Roma di aver autenticatod’autore, attribuite all’artista anconetano Gino De, scomparso nel 1998.di Deassolto Il proscioglimento diè stato deciso dal gup di Roma Angela Gerardi che hacadere le accuse. Con la formula “perché il ...

Non luogo a procedere per Vittorio Sgarbi, accusato dalla Procura di Roma di aver autenticato false opere d'arte attribuite all'artista anconetano Gino De Dominicis, scomparso nel 1998. Lo ha deciso il gup di Roma Angela Gerardi che ha fatto cadere le accuse, con la formula "perché il fatto ...

