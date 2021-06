Opel Manta GSe Elektromod - Al volante della concept a batteria - VIDEO

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il destino, a volte, è davvero bizzarro. E può cambiarti la vita dal giorno alla notte. Come è successo per esempio a una vecchiadel 1974, acquistata da una signora tedesca che l'ha custodita per diciotto anni, per poi sbarazzarsene perché non faceva più per lei. La poveraè rimasta abbandonata fino all'anno scorso in un concessionario di Rüsselsheim, finché non è arrivato un manipolo di uominiche l'ha presa e l'ha trasformata in questo elettrizzante oggetto: laGSe. Elettrica manuale. Quella che ho avuto modo di guidare, è ...

Il destino, a volte, è davvero bizzarro. E può cambiarti la vita dal giorno alla notte. Come è successo per esempio a una vecchiadel 1974, acquistata da una signora tedesca che l'ha custodita per diciotto anni, per poi sbarazzarsene perché non faceva più per lei. La poveraè rimasta abbandonata fino all'anno ...... già presente sulle Mokka e Crossland (oltre che sul bellissimo prototipo elettrico della). Forse per cercare di portare un po' di refrigerio in queste torride giornate d'estate,ha ...Basato su un modello del 1974, questo restomod ha conservato il cambio manuale a quattro marce con frizione: ecco come va ...Si prepara al debutto ufficiale nuova Opel Astra 2021, la media tedesca che arriverà a fine anno. Eccola in video, con le immagini che la mostrano camuffata ...