Omofobia | Mirabelli | ' Lega vuol perdere altro tempo? Distanze siderali' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Lerestano, la mediazione continua ad apparire molto difficile e non c'è chiarezza sulla necessità di chiudere il provvedimento al più presto, cosa che abbiamo chiesto come priorità. E resta il legittimo sospetto che sia l'ennesimo tentativo di Ostellari e delladi...". Franco, capogruppo Pd in commissione Giusizia al Senato, sintetizza così all'Adnkronos l'esito del tavolo di maggioranza sullo Zan. "Quando uno come Malan si siede al tavolo per trovare una mediazione e si alza poco dopo per andare a una conferenza ...