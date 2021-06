Omofobia | al tavolo da Lega no proposte mediazione | Zan va cambiato' **

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Nessuna proposta dida parte dellasul ddl Zan. A quanto si apprende da fonti parlamentari, durante la riunione di maggioranza i leghisti avrebbero ribadito le loro perplessità sul provvedimento che andrebbe modificato in larga parte. Alcunedi modifica sarebbero invece state avanzate da Italia Viva.

E' iniziata la riunione di maggioranza sul ddl Zan con il presidente della commissione Giustizia del Senato, il leghista Andrea Ostellari, i capigruppo Anna Maria Bernini di Fi, Davide Faraone di Iv, ...