Omicidio Chiara Gualzetti, il legale della famiglia: "Killer di disumana ferocia ma lucido" (Di mercoledì 30 giugno 2021) C'è la premeditazione che è un elemento da non sottovalutare, è una condotta che definirla disumana è poco, è un atto di ferocia pianificato e concepito prima, studiato e sviluppato in tutte le sue... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 30 giugno 2021) C'è la premeditazione che è un elemento da non sottovalutare, è una condotta che definirlaè poco, è un atto dipianificato e concepito prima, studiato e sviluppato in tutte le sue...

FiorellaMannoia : Non so più che cosa dire. Bologna, Chiara Gualzetti, 15 anni, trovata morta: fermato un minorenne italiano che con… - corrierebologna : La mamma dell’omicida di Chiara: «Vivo in una bolla, non so nemmeno come sta»| «Rischio... - marsigatto : RT @4everAnnina: Bologna, omicidio Chiara Gualzetti, l’amico confessa: «Ho sentito l’impulso di uccidere» Sentire le voci apre le porte d… - ilgiornale : ?? 'Voglio giustizia. L'assassino sta cercando un alibi'. Parla il padre di #ChiaraGualzetti, la sedicenne uccisa d… - qn_carlino : Chiara Gualzetti trovata morta, indagini per omicidio a Bologna. Foto -