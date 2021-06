Omicidio Chiara Gualzetti, cosa ha spinto l’assassino a uccidere? Il parere dello psichiatra a iNews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Resta da valutare lo stato di salute mentale del giovane che ha confessato di aver ucciso Chiara Gualzetti, la quindicenne trovata cadavere a Monteveglio, nel Bolognese, lunedì 28 giugno. In sede di interrogatorio infatti, avrebbe raccontato agli inquirenti di aver agito spinto da “presenze demoniache” dentro di sé, che lo indurrebbero a commettere gesti bruttissimi. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Resta da valutare lo stato di salute mentale del giovane che ha confessato di aver ucciso, la quindicenne trovata cadavere a Monteveglio, nel Bolognese, lunedì 28 giugno. In sede di interrogatorio infatti, avrebbe raccontato agli inquirenti di aver agitoda “presenze demoniache” dentro di sé, che lo indurrebbero a commettere gesti bruttissimi. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

FiorellaMannoia : Non so più che cosa dire. Bologna, Chiara Gualzetti, 15 anni, trovata morta: fermato un minorenne italiano che con… - GaccioneMassimo : RT @Corriere: «Domenica ucciderò una ragazza»Il killer annunciò la fine di Chiara - infoitinterno : Omicidio di Monteveglio: una fiaccolata per ricordare Chiara - infoitinterno : Omicidio Chiara Gualzetti: il movente che ha spinto l’assassino - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Secondo i legali della famiglia di #Chiara non c'è follia e la 'perizia psichiatrica potrebbe fugare ogni dubbio' https://t.c… -